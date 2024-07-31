Вечером 24 июля на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел шокирующий инцидент. 46-летний мигрант из Азербайджана, проходя мимо одного из домов, заметил открытое окно на первом этаже. Воспользовавшись ситуацией, он проник в квартиру, где увидел спящую 52-летнюю петербурженку.

Мужчина решил воспользоваться беззащитностью женщины и изнасиловал её. Проснувшись от нападения, женщина успела увидеть нападавшего, прежде чем он сбежал через то же окно.

Пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию, и вскоре мигранта задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и незаконном проникновении в жилище.

«Иностранцу уже предъявили обвинение. Делать это пришлось через переводчика, так как мигрант практически не знал русского языка, но свою вину признал», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс и подчеркивает необходимость усиления мер безопасности и контроля за мигрантами в крупных городах.