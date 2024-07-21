В Сети появилась видеозапись, сделанная камерой наблюдения возле одного из петербургских развлекательных заведений. На кадрах видно, как высокий мужчина крепкого телосложения, активно жестикулируя, пытается приблизиться к девушке в белом платье. Его пытается остановить стоящий рядом молодой человек, но импульсивный мужчина идет напролом и очень близко подходит к девушке. В итоге он получает отпор от представительницы прекрасного пола.

Девушка оказалась не робкого десятка и жестко ответила на возмутительное поведение надоедливого ухажера. Она двумя быстрыми ударами сбила его с ног, как только он приблизился к ней. В итоге «крепкий» мужчина упал на землю.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге возле бара на улице Думской. Этот ролик уже разлетелся по Сети, и девушка уже стала народной героиней. Интернет-пользователи оставили под видео массу комментариев, поддерживающих поступок девушки. Как рассказали журналистам источники, знакомые с ситуацией, девушка является мастером спорта по боевым искусствам.