На недавнем мероприятии Института аэрокосмических исследований имени Митчелла командующий ВВС США в Европе и Африке, генерал Джеймс Хекер, высказался о поставках американских истребителей F-16 Киеву. Он заявил, что эти самолеты не станут решающим фактором в конфликте на Украине. Генерал подчеркнул, что F-16 не обеспечат ВСУ преимущества в воздухе из-за мощной российской системы противовоздушной обороны, с которой им предстоит столкнуться.

Хекер также отметил, что помимо самолетов, Украина получает и другую западную военную технику. К этому оборудованию добавляется обучение по западным стандартам, что представляет собой значительное культурное изменение для украинских военнослужащих, ранее обучавшихся по советским и российским программам. За семь месяцев обучения достичь таких изменений невозможно, как и сменить давно применяемые тактику и подходы.

Генерал Хекер призвал рассматривать поставки F-16 как «шаг в правильном направлении», аналогичный передаче Украине западных танков и других видов вооружений. Однако он подчеркнул, что ожидать существенного влияния на ход боевых действий без дополнительных усилий со стороны ВСУ нет никакого смысла.