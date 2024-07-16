В Москве малолетний мальчик выпал из окна первого этажа в результате прыжков на диване. Такую информацию передает Телеграм-канал Baza. К счастью, 4-летний ребенок остался жив и находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

В момент происшествия мать ребенка находилась в другой комнате, занимаясь домашними делами. Ребенок решил себя развлечь и начал прыгать на мягком диване, стоящем около окна. Мальчик настолько «спружинил», что вылетел в открытое окно. Повезло, что семья проживает на первом этаже, поэтому ребенок остался жив.

Мать, обнаружив, что сына нет в комнате, поняла, что произошло, и на эмоциях выпрыгнула за ним следом. Так как ребенок падал вниз головой, то у него произошел перелом лобной кости. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи госпитализировала ребенка – его отправили в реанимацию. Сейчас состояние здоровья малыша медики оценивают как удовлетворительное. Скоро мальчика уже выпишут из больницы домой.