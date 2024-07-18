52-летняя жительница Красноярского края устала от ревности супруга и ударила его ножом. Мужчина скончался на месте, рассказала представитель управления СКР по региону Юлия Арбузова.

Она уточнила, что инцидент произошел в населенном пункте Терское Канского района. 60-летний мужчина устроил сцену ревности, злясь на жену из-за ее симпатий к другим мужчинам.

Она в этот момент чистила картошку и переругивалась с мужем. Затем ее терпение лопнуло и она неожиданно ударила супруга ножом в грудь. Он моментально скончался. Женщину задержала полиция.

Уголовное дело в отношении супруги возбудили по части 1 статьи 105 “Убийство”. В настоящий момент она ожидает суда в следственном изоляторе.