В Финляндии был замечен вид комаров Culex modestus, распространяющий смертоносный, не поддающийся лечению, вирус Западного Нила. Об этом сообщает финская служба новостей YLE.

По словам профессора Хельсинкского университета Лорны Калвервелл, это уже второй случай, когда были замечены насекомые данного вида на территории Финляндии. Ранее появление комара вида Culex modestus было зафиксировано в 2022 году в финском городе Пори.

Теперь же этот комар был обнаружен в Северной Карелии (По́хьёйс-Ка́рьяла – регион в Финляндии, являющийся исторической частью Карелии). Отмечается, что в Финляндии пока не было зафиксировано случаев заражения данным вирусом.

Вирус Западного Нила был выявлен в 1937 году в Уганде. Это смертоносный вирус унес множество жизней людей и животных по всему миру. Лечения от этой болезни на данный момент нет. По словам вирусологов, данный вирус активно распространяется при повышенной температуре воздуха.