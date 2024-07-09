Комедия Эльдара Рязанова «Служебный роман», завоевавшая любовь многих советских зрителей, до сих пор интересует киноманов. С момента выхода картины на экраны прошло уже 47 лет, а ее ежегодно пересматривают миллионы людей. Недавно внимательные кинозрители обнаружили киноляп, который долго никто не замечал. Он связан с пиджаком главной героини Алисы Фрейндлих – Людмилы Прокофьевны Калугиной.

Во время разговора с Новосельцевым (Андрея Мягков) Людмила Калугина надела коричневый пиджак, не застегнув на нем пуговицы. В момент падения Новосельцева вместе с лошадью и столом Калугина встает из-за стола в полностью застегнутом пиджаке. А в сцене, когда она берет графин с водой, ее пиджак снова расстегнут.

Такие мелкие киноляпы нередко встречаются в кинематографе, так как сцены могут сниматься не по порядку. Обычно они остаются не замечены зрителями во время просмотра фильма. Но поклонники киношедевров, пересматривающие любимые моменты много раз, обнаруживают подобные несостыковки.