Британка, работающая в одной из школ графства Шропшир, совратила 16-летнего школьника. Женщина несколько раз занималась с ним сексом в автомобиле. Как сообщается в издании Shropshire Star, 26-летняя Акасия Велберн переписывалась с подростком в соцсетях, а затем склонила его к занятиям сексом.

Суд вынес приговор по делу Акасии Велберн. Она получила более 2-х лет тюремного заключения. В ходе следствия выяснилось, что совращенный женщиной мальчик страдает аутизмом. Изначально она выстроила с ребенком доверительные отношения путем общения с ним в мессенджере. Со временем, Акасия начала отправлять подростку сообщения с содержанием сексуального характера.

В протоколе судебного заседания указывается, что женщина неоднократно склоняла школьника к занятиям сексом.

«Акасия Велберн регулярно встречалась с жертвой и совершала с ней половые акты у себя дома и в машине», – говорится в документе.

О преступлении Велберн стало известно после того, как мальчик самостоятельно обратился в полицию. На суде женщина полностью признала свою вину. Ее приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.