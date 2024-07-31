В Великобритании разгорелся скандал вокруг 29-летней Линды Де Соузы Абреу, бывшей сотрудницы лондонской тюрьмы Вейричем. Как сообщает Daily Star, женщина признала свою вину в сексуальных отношениях с заключенным на рабочем месте.

Инцидент стал известен в конце июня, когда администрация тюрьмы получила видео, на котором Абреу занимается сексом с заключенным, игнорируя при этом сообщения от своих коллег. Вскоре выяснилось, что Линда вела двойную жизнь — она была активной моделью на платформе OnlyFans, где вместе с мужем снимала интимный контент, а также участвовала в оргиях.

После распространения записи полового акта с заключенным в сети, Абреу была арестована в лондонском аэропорту Хитроу, где собиралась вылететь в Испанию. Её обвинили в злоупотреблении доверием, выраженным в сексуальных отношениях с заключенным, несмотря на то, что она являлась лицом, облеченным особым доверием общества.

Местные правоохранительные органы подчеркнули, что такие действия недопустимы и противоречат этическим нормам, обязательным для сотрудников исправительных учреждений.

«Умышленное и без разумного повода злоупотребление доверием подрывает основы нашей системы и требует жестких мер», — заявили представители тюрьмы.

Судебное разбирательство продолжается, и судьба Линды Де Соузы Абреу будет решена в ближайшее время.