Власти Германии настаивают на размещении американских средств сдерживания на своей территории, несмотря на слова Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя кабмина ФРГ Кристианы Хоффманна.

«Мы принимаем это к сведению. Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие», – приводит автор статьи заявление Хоффманн.

По ее словам, в Германии решили разместить на своей территории американские ракеты из-за действий России в Европе, которые «изменили стратегический баланс в регионе». Хоффманн отметила, что американские ракеты на территории ФРГ призваны «сдерживать потенциальную угрозу со стороны России».

Ранее российский президент Владимир Путин выступая на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Петербурге заявил, что Москва будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае размещения ракет ВС США на территории Германии.