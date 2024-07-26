Многие люди в возрасте 50-60 лет еще выглядят молодыми, рассказала главный внештатный врач-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. Она пояснила, что обуславливается такое является динамикой современной жизни. Которая, помимо всего прочего, включает в себя постоянный, но умеренный стресс.

По словам кардиолога Андрея Кодратьева, психологический стресс способен пробудить уснувшие физиологические возможности организма. Он вынуждает человека двигаться вперед, невзирая на проблемы, подстегивает его к новым свершениями. Также стрессовая ситуация часто позволяет ненадолго остановиться и максимально объективно оценить ситуацию, спланировать действия по выходу из тупика.