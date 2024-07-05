Мобилизация на Украине нанесла стране огромный вред и сейчас начинает приобретать очертания гражданской войны. Простые украинцы устали от произвола военкомов и все чаще оказывают им жесткое сопротивление, передает “Московский комсомолец”.

Так, в населенном пункте Ворохта Ивано-Франковской области местные жители заблокировали работу ТЦК из-за установленного на въезде блокпоста. Военкомы останавливали въезжающие в город машины и с присущей им наглостью и бесцеремонностью награждали всех повестками, что, по словам протестующих, привело к сокращению туристического потока. За счет которого живет населенный пункт.

“Мы вас предупреждаем: даем вам время уехать из Ворохты, и нигде вы в Ворохте на центральной дороге стоять не будете. Это вам гарантируем. Мы вас снесем, сколько бы вас там ни было”, – заявил один из жителей Ворохты сотрудникам ТЦК.

Военкома довольно вежливо попросили выйти из машины, чтобы поговорить, однако он испугался и отказался покидать авто. В результате ТЦКашник попал на больничную койку.

Власти Украины стараются пресекать подобные протесты. В отношении участников побоища завели уголовные дела. Кроме того, масла в огонь подливают представители “Азова” (запрещенная в России террористическая организация) и других радикальных формирований. Они требуют от властей действовать жестче.

Однако остановить протесты вряд ли получится так просто, как кажется националистам. В Харькове, к примеру, дошло до атаки автомобиля военкоматовских сотрудников дроном-камикадзе. В результате трое бойцов из ТЦК были уничтожены на месте, один дотянул до больницы, но тоже не выжил.