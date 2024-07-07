Дочь российского актера и режиссера Владимира Машкова актриса Мария Машкова, покинувшая несколько лет назад Россию и перебравшаяся в США, решила обратиться к ФСБ за помощью. Причина ее обращения – действия мошенников, которые прикрываясь ее именем, пытаются выманить деньги у друзей и знакомых актрисы. Эту информацию Мария сообщила самостоятельно на своей страничке в известной социальной сети.

Актриса опубликовала пост, в котором обратилась ко всем своим знакомым с просьбой не реагировать на запросы от ее имени по поводу сбора денежных средств в каких-либо целях. Машкова отметила, что от ее лица пишут неизвестные лица.

«От моего лица в телеграмме пишут и просят деньги у всех моих контактов. Не введитесь», — написала Мария Машкова.

Она также отметила, что ей известно о сотрудниках ФСБ, подписанных на нее в соцсетях с фейковых аккаунтов. Поэтому она решила обратиться к ним с просьбой, чтобы они помогли ей решить вопрос с мошенниками.

«Пожалуйста, помогите, пока следите за моим поведением», – обратилась Машкова к сотрудникам ФСБ.

Ранее сообщалось о получении Марией Машковой гражданства США. Актриса сообщила, что очень рада стать полноправным членом американского общества.