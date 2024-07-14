Ученые из Канады провели исследование, касаемо выработки тестостерона у мужчин. Как выяснилось, употребление некоторых видов фруктов способствует увеличению в мужском организме данного гормона. Соответствующая информация появилась на портале Science XXI.

После 30 лет в организме мужчины постепенно снижается выработка основного мужского полового гормона. Примерно на 1% ежегодно уменьшается количество вырабатываемого организмом тестостерона. Снижение данного гормона в организме мужчины может спровоцировать развитие гипогонадизма.

В ходе своего исследования специалисты выявили, что выработку андрогенов стимулируют полифенольные соединения, содержащиеся во многих продуктах растительного происхождения. Поэтому необходимо, чтобы в организм мужчины поступало с пищей достаточное количество флавоноидов, изофлавонов, флавонолов, флаванонов, катехинов и прочих соединений, помогающих выработке мужских половых гормонов. Эти соединения содержаться в таких растительных продуктах, как петрушка, тимьян, сельдерей, яблоки, помидоры, виноград, бобовые яблоки.