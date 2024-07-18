Группа специалистов из Индонезии и Швейцарии установили, что такая популярная специя, как куркума способна снижать концентрацию в организме «плохого» холестерина. В состав куркумы входит куркумин, придающий этой специи ее характерный цвет. Именно это вещество наделяет куркуму полезными свойствами.

Ученые в ходе своего исследования выяснили, что куркумин снижает количество триглицеридов и липопротеинов, создающих в сосудистой системе человека опасные холестериновые бляшки.

По результатам исследования научные сотрудники пришли к выводу, что регулярное употребление куркумы снижает концентрацию триглицеридов на 28% и на 55% липопротеинов.

Ученые отмечают, что регулярное потребление куркумы сокращает в организме человека концентрацию общего холестерина в три раза. Кроме того, куркума является отличным лекарством от мигрени, ее рекомендуют употреблять при патологиях печени и сердца и помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.