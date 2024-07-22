Портал StudyFinds опубликовал статью, в которой приводилось исследование положительного влияния моркови на организм человека. Согласно результатам исследования, морковь можно смело называть чудо-продуктом, способным улучшить состояние кожи всего здоровья в целом. Даже небольшое количество моркови в рационе три раза в неделю существенно повышает уровень каротиноидов в коже.

Ученые провели исследование с участием 60 молодых добровольцев, которых разделили на несколько групп. Для каждой группы был введен соответствующий рацион в течение месяца. Одна группа добровольцев ввела в свой рацион большое количество яблок, другая группа ежедневно съедала по 100 граммов моркови, третья группа употребляла морковь и витаминные добавки, а четвертая – добавки с бета-каротином.

Как выяснилось, у тех, кто употреблял ежедневно морковь на 10% возросло количество каротиноидов в коже. А у группы участников, употребляющих морковь с БАДами, данный показатель вырос более чем на 21%.

Ученые отмечают, что увеличение каротиноидов в коже улучшает ее внешний вид и усиливает защитный барьер, кроме того, каротиноиды положительно влияют на иммунитет.