Недавнее исследование, проведенное учеными из Китая, указывает на связь между потреблением жареных блюд и ухудшением состояния психического здоровья. В ходе эксперимента было изучено поведение и здоровье 140 728 человек. Исследователи обнаружили, что регулярное употребление жареной пищи может способствовать возникновению тревожности и депрессивных состояний.

Результаты показывают, что люди, часто едящие жареную пищу, особенно картофель, на 12% чаще испытывают тревожность и на 7% чаще сталкиваются с депрессией. Это также сопряжено с увеличенным риском сердечных заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца, инсульта и сердечной недостаточности.

Исследователи выявили, что акриламид, химическое вещество, образующееся при жарке продуктов, играет ключевую роль в этом процессе. Он может вызывать нейровоспаления, что, в свою очередь, приводит к ухудшению психического здоровья. Данные о влиянии акриламида были опубликованы на медицинском портале Medical Daily, подчеркивающем его опасность для человеческого организма.