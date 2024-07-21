Британские ученые из организации Dogs Trust выяснили, что выбирая домашнего питомца, человек неосознанно останавливает внимание на животных, напоминающих внешне или по характеру их самих. Специалисты провели соответствующее исследование, в котором приняли участие люди и их домашние любимцы.

Исследователи сопоставили снимки хозяев и их питомцев. Особое внимание уделялось изучению черт лица и глаз людей и их животных. Как рассказала исследователь Катрина Холланд, человек неслучайно выбирает домашнее животное, напоминающее самого себя.

В ходе исследования специалисты изучили снимки, согласно чему сходство хозяев с их питомцами совпадало на 50%. Это происходит, по мнению ученых, из-за «эффекта экспозиции». То есть человеку свойственно останавливать выбор на знакомых чертах.

Кроме того, ученые утверждают, что собаки очень часто имеют схожие со своим хозяином черты личности. Это может быть открытость, дружелюбие, осознанность, экстраверсия.