В Волгоградской области на хуторе Угольском 12 июня местный житель начал стрелять из огнестрельного оружия по компании несовершеннолетних. Отмечается, что несколько детей, в возрасте 9-13 лет, гуляли на улице неподалеку от дома, где проживал нападавший. Дети слушали музыку, но в какой-то момент на улицу вышло двое мужчин и женщина. Дети выключили музыку и услышали звук перезаряжающегося оружия.

Подростки испугались и принялись бежать от этого дома, но потом успокоились и стали идти спокойным шагом. Через мгновение раздались выстрелы. Дети упали на землю, а один из мальчиков понял, что получил ранение в ногу. Он позвонил своей матери, которая забрала его и отвезла в больницу.

Как выяснилось, стрелявшим оказался участник специальной военной операции. 48-летний мужчина вернулся домой из зоны боевых действий в связи с полученным ранением. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. На месте происшествия следователями были обнаружены гильзы от карабина и пистолета Макарова. Причины, побудившие мужчину к подобным действиям на данный момент выясняются сотрудниками СК РФ.