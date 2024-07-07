В результате удачно проведенной операции российские ОТРК “Искандер”, уже прозванные “убийцами аэродромов”, уничтожили в Полтавской области зенитно-ракетный комплекс С-300, ослабив и без того находящуюся в плачевном состоянии украинскую систему ПВО.

Наведение на ЗРК осуществлялось с помощью разведывательного беспилотника. Он несколько часов наблюдал за комплексом и выжидал, пока украинские боевики решат собрать все его компоненты в одной точке. Сразу же после этого прилетела ракеты.

В итоге были уничтожены кабина управления, две пусковые установки, РЛС и весь экипаж.

Отмечается, что такую же тактику с разведывательным БПЛА ВС РФ обкатали ранее на аэродроме в Миргороде той же Полтавской области. Там дрон несколько часов наблюдал за самолетами ВСУ, после чего “убийцы аэродромов” вывели из строя 7 истребителей МиГ-29 и Су-27.