Туристы, решившие отдохнуть этим летом в Крыму, не скрывают своего разочарования. Они жалуются на неудовлетворительное состояние курортов полуострова, а также на грабительские цены.

Так, отдыхающий Алексей возмутился, что помимо платы за номер в гостинице, нужно платить также буквально за все остальное – зонтик и шезлонг на пляже, за туалет и прочее, хотя в Турции давным давно все это входит в стоимость размещения.

“Теперь еще и душ платный — в гробу я видал такой отдых”, разочарованно сообщил мужчина.

Россиянка Елена рассказала, что за душ берут посекундную оплату. 30 секунд работы крана обходится в 20 рублей, нормально помыться выйдет довольно дорого.

В Форосе туристы отметили, что пляжи заполнены до отказа, даже “яблоку негде упасть”. В Ялте в море сливали жидкость неизвестного происхождения, напугавшую отдыхающих, а в Евпатории озеро Донузлав приобрело цвет медного купороса.