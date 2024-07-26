Рустем Садыков, известный диетолог и гастроэнтеролог, поделился мнением о нецелесообразности проведения ряда медицинских анализов, которые часто назначаются жителям России. Он указывает на то, что такие исследования не всегда информативны и могут приводить к ненужным тратам времени и денег.

Специалист особенно выделил анализы на уровень витамина D. По его словам, в России, особенно в северных регионах, большинство населения страдает от его дефицита, что делает регулярное тестирование излишним. Садыков рекомендует принимать этот витамин в форме добавок, но только после консультации с врачом.

Другой анализ, который доктор считает недостаточно информативным, — это измерение уровня общего холестерина в крови. По мнению Садыкова, одни только данные об общем холестерине не могут дать полной картины о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, важно также знать соотношение “хорошего” и “плохого” холестерина.

Кроме того, диетолог обратил внимание на ЭКГ. Он отметил, что без наличия симптомов заболеваний сердца этот вид диагностики не может точно указать на наличие проблем, поэтому его следует проводить с осторожностью.

Таким образом, Рустем Садыков призывает к более взвешенному и осознанному подходу к медицинскому тестированию, советуя россиянам избегать ненужных анализов и сосредоточиться на тех, которые действительно могут помочь в диагностике и лечении заболеваний.