Кошки, как и собаки, с давних времен являются самыми популярными домашними питомцами. Заядлые кошатники очень часто не задумываются об особенностях породы своего любимца, и знакомятся с ними «по ходу дела».

Эксперты провели массу исследований на предмет представителей кошачьих. И хотя нет единого теста для оценки умственных особенностей кошек, на основе своих исследований ученые смогли выделить пять пород этих животных, обладающих уникальным интеллектом для их вида.

Очень легко поддаются обучению абиссинские кошки. Представители этой породы очень дружелюбны и энергичны. Интеллектуальные стимуляции им идут лишь на пользу.

Бенгальские кошки известны своей хорошей памятью. Также эта порода отличается очень активным образом жизни. Бенгальцы способны выполнять сложные трюки. Но если питомцу не уделять должного внимания, то он будет вести себя разрушительным образом.

Сиамские кошки очень общительны и умны. Однако они злопамятны, поэтому если хозяин даже ненароком обидит сиамца, то кошка может долго мстить. При этом сиамские кошки хорошо обучаются и любят повышенное внимание к себе.

Мейн-Куны славятся своим высоким уровнем интеллекта. Также они очень ласковы к своим хозяевам и всем домочадцам. Быстро обучаемы.

Бурманская кошка любознательна и очень нуждается в общении. Они очень умны, но плохо переносят одиночество. Некоторые утверждают, что Бурманы ведут себя как собаки. Они могут приносить мячик во время игры и даже тапочки хозяина.