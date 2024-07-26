Приправы и специи человек использует с древних времен для придания пище особого вкуса. Однако это не единственное свойство пряностей и специй. Согласно современным исследованиям, ряд специй оказывают благотворное влияние на состояние здоровья человека.

Врач-терапевт антивозрастной медицины и основатель Европейского университета долголетия Юлия Юсипова назвала три специи, способные снижать сахар в крови и уровень холестерина. Она привела в пример исследование ученых из Университета Объединенных Арабских Эмиратов. Они доказали эффективность употребления черного тмина, имбиря и корицы. Эти специи способны улучшить состояние здоровья людей, имеющих высокий риск развития метаболического синдрома.

Специалисты пришли к выводу, что в организме людей, употребляющих вместе с пищей на протяжении 12 недель и более данные специи, были замечены ряд положительных изменений.

Употребление черного тмина, корицы и имбиря существенно отразилось на снижении уровня глюкозы в крови натощак. Особенно самый лучший эффект показал именно черный тмин. А вот корица показала самый высокий результат по влиянию на снижение уровня гликированного гемоглобина.