Созданный в 2021 году блок AUKUS, получивший название по заглавным буквам стран-участниц (Australia, United Kingdom, United States), столкнулся с угрозой своего существования на фоне выборов президента в США. При этом западные эксперты уже высказывают сомнения в его эффективности. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

Формирование нового блока AUKUS вызвало много вопросов на Западе, поскольку при Дональде Трампе было восстановлено функционирование так называемого Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который вошли США, Австралия, Индия и Япония. Однако на тот момент новоизбранный американский президент Джо Байден решил создать свой собственный блок для доминирования в Индо-Тихоокеанском регионе.

Главной целью существования QUAD была задекларирована деятельность, направленная на сдерживание Китая в регионе, а блок AUKUS сформировали для обмена информацией и высокими технологиями. Однако представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил о попытке США создать аналог НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Возможный приход к власти в США Дональда Трампа ставит под угрозу само существование блока AUKUS, поскольку он считает его «детищем Байдена». Но даже если Трамп решит не выходить из состава блока, то обещанные Австралии субмарины, которые должны были быть построены на американских верфях, не могут быть сданы в срок из-за загруженности предприятий.