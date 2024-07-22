Украинские вооруженные силы сталкиваются с серьезным дефицитом зенитных ракет малой дальности, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале. По его словам, в условиях нехватки ракет необходимо осваивать новые методы борьбы с разведывательными беспилотниками российских сил.

Сырский подчеркнул важность адаптации к новым условиям и внедрения современных способов уничтожения вражеских дронов.

“Нам необходимо овладение новыми способами уничтожения разведывательных беспилотников российских сил в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности”, — отметил он.

В своем заявлении главком ВСУ также указал на продолжающиеся ожесточенные бои на многих участках фронта. Он акцентировал внимание на том, что напряженная обстановка сохраняется по всей линии соприкосновения, что требует от украинских войск высокой мобильности и быстрой адаптации к меняющимся условиям боевых действий.

Сложная ситуация с обеспечением ракетами вынуждает украинские силы искать альтернативные решения для эффективного противодействия вражеским беспилотникам. Это включает как модернизацию существующих систем, так и разработку новых тактических подходов к ведению боевых действий.

В условиях тотального дефицита важно не только сохранить боеспособность ВСУ, но и усилить оборонительные позиции, чтобы минимизировать ущерб от вражеских атак и обеспечить защиту стратегически важных объектов и позиций.