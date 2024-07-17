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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы обсуждались на Ставке Верховного главнокомандующего 16 июля.

Он заявил, что главком ВСУ Александр Сырский рассказал о происходящем на самых горячих участках фронта – в Волчанске и Купянске, в Часовом Яре, Торецке и Покровске.

Также Сырский раскрыл свое видение на планы российской армии на всех направлениях фронта и рассказал главе государства, чем намерены отвечать украинские ВС.

Помимо всего прочего, обсуждались вопросы поставок западной военной помощи и снабжения частей беспилотными аппаратами, техникой и вооружением. Одной из важных тем оказалось комплектование 15 бригад для ротации, о которых Зеленский вспоминает далеко не в первый раз.