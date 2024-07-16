Старший сын принца Уэльского Уильяма Джордж был вынужден сделать непростой выбор на минувших выходных. Мальчику пришлось определяться поехать ли со своей матерью принцессой Уэльской Кейт на финал мужского чемпионата теннису Уимблдон, либо отправиться вместе с отцом в Германию на финальную игру чемпионата Европы по футболу, на котором английская сборная играла против национальной команды Испании.

Как сообщило издание Express, принц Джордж решил отправиться с отцом в ФРГ. Принц Уильям с сыном появились на стадионе в классических образах – костюмах и галстуках в полоску. Однако английская сборная по футболу проиграла матч испанским футболистам. Сборная по футболу Испании выиграла со счетом 2:1.

В свою очередь, принцесса Уэльская Кэтрин, несмотря на борьбу с серьезным заболеванием, решила не пропускать один из главных теннисных турниров в Соединенном Королевстве. Это было второе публичное появление принцессы после известия о ее онкологическом заболевании.