Люди, которые не ходят на исповедь, могут считаться христианами лишь условно. Так как только покаяние дает прощение от грехов.

Священник Александр Ермолин призвал всех верующих приходить на исповедь. Достаточно просто посетить церковь, а священнослужители уже помогут человеку разобраться со всем остальным. Обычно они спрашивают, в чем именно прихожанин хотел бы исповедаться.

Многие в ответ на этот вопрос называют всякие мелкие проступки, они не осознают, что могли нагрешить по-крупному. Поэтому рассказ прихожанина очень часто не имеет с реальностью ничего общего.

Священник никогда и никому не раскрывает услышанное от прихожан, так как они защищены тайной исповеди. Также батюшка никого не осуждает – он лишь посредник, слуга божий, который не имеет полномочий кого-то судить или наказывать.