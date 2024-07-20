Священнослужители Русской православной церкви дали совет женщинам, столкнувшимся с супружеской неверностью. Также они объяснили, стоит ли сохранять семью, если муж изменил.

По словам священников, измена в венчанном браке считается великим грехом. Супруги, венчаясь, становятся единым целым, а измена разрушает это единство. Поэтому неверность мужа можно считать серьезным поводом для развода.

Если женщина не готова развестись со своим мужем из-за его неверности по какой-либо причине, то священнослужители рекомендуют женщине попытаться обрести смирение. Это не значит равнодушие или приношение себя в жертву обстоятельствам. По словам служителей церкви, смирение – это успокоение и способность спокойно оценивать сложившуюся ситуацию.

Воцерковленные христиане чаще всего пытаются сохранить свой брак. Но, как отмечают священники, именно измена является веской причиной для развода венчанного брака. Церковь считает, что семейный союз следует сохранять всеми способами, но если измена случилась, то христианин имеет полное право развестись.