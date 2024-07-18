Истинные христиане стараются не привлекать к себе много внимания и живут достаточно скромно. Они не сомневаются в своей вере и пытаются достичь одной лишь цели – найти Царствие Божие, рассказал протоиерей Сергей Храпицкий.

Священник привел в пример людей, которые настолько сильно волнуются из-за своих грехов, что каждую неделю посещают исповеди. При этом они рассказывают одно и то же, что указывает на сомнения. Они не верят в то, что Бог всемилостив, а также демонстрируют, что постоянно обеспокоены своими прегрешениями. Таким людям в Церковь ходить не стоит вообще.

Также Храпицкий отметил, что люди, которые относятся к Богу с благом, направляют все свои силы и устремления на служение Ему. И не осуждают поступки других людей.