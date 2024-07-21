Бог даровал человеку свободу выбора, поэтому если принято решение не иметь детей, оно должно уважаться. Причины его могут быть абсолютно разными, кого-то, например, не тянет к семье, а кто-то просто считает себя не готовым становиться родителем, рассказал священник Николай Бабкин.

Он отметил, что в православии есть практика монашества и девстсва, когда человек отдает себя Богу и тем самым отказывается заводить детей и продолжать род. Это только его выбор, за который не предусмотрено наказания.

Чайлдфри не попадут в ад, однако нужно разобраться в причинах нежелания становиться родителями. Если это банальный эгоизм либо желание сделать свою жизнь проще, хорошего в таком решении мало.

Дети, по словам священника, являются зеркалом, в котором отражаются ошибки и достижения человека. Поэтому именно они обеспечивают духовный рост и всячески способствуют ему, дают возможность постичь любовь и высшие истины.