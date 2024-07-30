Специалисты из Университета китайской медицины Ганьсу выяснили, что средиземноморская диета существенно снижает риск когнитивных нарушений у людей в пожилом возрасте. Особенно благотворно подобная диета влияет на женский организм. Результаты данного исследования были опубликованы в научном издании Nutrition Neuroscience.

В средиземноморскую диету включено большое количество фруктов и овощей. Также она подразумевает употребление орехов и бобовых, оливковое масло, птицу, рыбу и морепродукты. По словам специалистов, данные продукты содержат в себе большое количество антиоксидантов, полезных растительных веществ. Именно они являются отличной защитой для клеток головного мозга от нейродегенеративных нарушений и стресса, которые и приводят к заболеванию Альцгеймера.

В данном исследовании приняло участие более 2300 человек в возрасте от 60 лет и старше. Данный научный эксперимент проходил в Ганьсу с 2019 по 2022 года. По итогу у участников, являющихся приверженцами средиземноморской диеты не было отмечено снижения когнитивных функций в сравнении с группой людей, отдающих предпочтение другим видам питания. Специалисты отметили, что наиболее ярко выраженный эффект от средиземноморской диеты был выражен у женщин старше 65 лет.