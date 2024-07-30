В осеннее-зимний период люди переживают из-за буйства гриппа и ОРВИ. Но и летом, как оказывается, нас может ожидать неприятный сюрприз – ротавирус. Он получил свое название от латинского «rota» – колесо. Вид его частиц имеет круглую форму, напоминающую колесо с очерченным ободком.

Вокруг этого вируса сложилось множество мифов, начиная от того, что подобные заболевания можно «схватить» на пляже и заканчивая тем, что это «болезнь грязных рук». Издание «Аргументы и Факты» поинтересовалось у специалиста, какие из них являются правдой, а какие нет.

Доктор медицинских наук, профессор, главный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области, научный руководитель областного центра детской аллергологии и иммунологии НИКИ Детства Минздрава Московской области Андрей Продеус рассказал изданию «Аргументы и Факты», что ротавирусом можно заразиться не только через грязные руки. Эти виды вирусов могут содержаться на фруктах и овощах, в водопроводной воде. Однако ротавирусом можно заразиться также и воздушно-капельным путем.

По словам профессора, мыть руки, фрукты и овощи недостаточно. Нельзя пить некипяченую воду. Также очень важно не общаться с посторонними людьми на близком расстоянии. Особое внимание стоит уделять детям, так как они более подвержены заражению, чем взрослые. А уже от больного ребенка при контакте заболевают и остальные члены семьи.