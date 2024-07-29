В России пользователи YouTube могут столкнуться с необходимостью перехода на альтернативные платформы из-за замедления работы видеохостинга. Об этом заявил эксперт по информационным технологиям и кибербезопасности Павел Мясоедов в интервью телеканалу RT.

Мясоедов объяснил, что замедление работы YouTube связано с особенностями системы CDN (Content Delivery Network), которая предназначена для ускорения загрузки контента путем его размещения ближе к пользователю. По его словам, создание искусственных замедлений часто достигается с помощью регуляций операторов связи или внутренних систем, а в случае России возможно вмешательство Роскомнадзора.

«Основной трафик YouTube — это не просмотр видео в 4K, а просмотр видео с мобильных телефонов либо в фоновом режиме с телевизора, и там основное разрешение — это Full HD или даже 720p. Запас для проигрывания этого видео есть», — подчеркивает эксперт.

Мясоедов также отметил, что с переносом популярного контента на отечественные платформы, такие как RUTUBE, пользователи в России могут начать массово переходить с YouTube. Это связано с тем, что основная функция видеохостинга — развлечение.

Помимо этого, в последнее время отмечается увеличение жалоб от российских пользователей на проблемы с загрузкой видео. В Госдуме указывают, что в будущем скорость работы YouTube может снизиться на 30%, а возможно и на 70%.

Таким образом, ситуация с доступностью YouTube в России становится предметом обсуждения как среди пользователей, так и на уровне государственных структур, что может привести к значительным изменениям в использовании видеохостингов в стране.