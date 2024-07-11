Фантастический фильм “Гостья из будущего” является классикой советского кинематографа, до сих пор привлекающей внимание зрителей. Однако мало кто знает, что создателям пришлось отказаться от реализации нескольких идей, которые должны были сделать картину еще более интересной.

По первоначальному замыслу во время кражи миелофона пираты должны были толкнуть Алису Селезневу в воду. Там ее спас бы дельфин, мысли которого она читала. Однако из-за холодной воды создатели фильма не рискнули подвергать опасности здоровье актрисы.

Также планировалось выполнить несколько трюков с крокодилом из пенопласта, но недостаточный уровень технологий не позволил реализовать и эту идею.

Технические сложности неоднократно мешали режиссерам воплощать в советских картинах оригинальные решения. Но это не сделало фильмы менее интересными – многие из них и в наше время смотрятся вполне достойно.