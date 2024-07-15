Американские специалисты Гарвардского университета провели исследование, в ходе которого обнаружили влияние сладких продуктов с подсластителями и консервантами на развитие аутоиммунных заболеваний. В частности, ученые отметили, что такие продукты в разы увеличивают риск развития системной красной волчанки. Результаты данной научной работы были опубликованы в издании Arthritis Care And Research (АСАR).

Системная красная волчанка – это серьезное аутоиммунное заболевание, при котором организм человека воспринимает собственные клетки как патогенны и начинает из атаковать. В результате страдают все внутренние органы, опорно-двигательная система, мозг, кровеносные сосуды, кожа человека.

Для исследования специалисты пригласили добровольцев женского пола. По итогу ученые выяснили, что риск возникновения данного заболевания увеличивается на 56% если человек злоупотребляет сладостями, содержащими искусственные подсластители, консерванты и прочие химические добавки.

Также вред наносит и фаст-фуд, готовые замороженные блюда, кондитерские изделия с большим количеством эмульгаторов, мороженное , сладкие газированные напитки и прочая пища, приготовленная в фабричных условиях с использованием химических добавок.