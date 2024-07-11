Два взрыва прогремели над городским округом Ступино Московской области в ночь на 11 июля. Об этом рассказал Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Произошло это около 4:50. Один из взрывов был очень сильным – на улице сработали автосигнализации, а в квартирах задребезжали стекла в окнах.

Взрывы стали результатом работы противовоздушной обороны РФ по уничтожению вражеского беспилотника самолетного типа. Он летел в сторону Москвы, но над Ступино попал под огонь зенитно-ракетных комплексов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о сбитом дроне и отметил, что пострадавших и разрушений по предварительным данным нет.

Всего ночью было уничтожено 5 беспилотных летательных аппарата, которые пытались атаковать Московскую, Белгородскую и другие области.