Голливудская актриса Шарлиз Терон посетила мероприятие, посвященное открытию Олимпийских игр в Париже. Вечер, организованный конгломератом LVMH, прошел в доме Фонда Louis Vuitton. Актриса выбрала для мероприятия очень женственный образ.

48-летняя звезда фильма «Сладкий ноябрь» выбрала белое мини-платье с фантазийным шлейфом, закрепленным на левом плече. Актриса дополнила свой образ серебристыми босоножками, золотым клатчем, кольцами и браслетами в тон. Знаменитость сделала стальной маникюр и лаконичную укладку с выпущенной у лица прядью волос. Шарлиз выбрала макияж в естественной цветовой палитре с акцентом на губы.

Актриса выглядела очень элегантно. Этот наряд подчеркивал стройность ее фигуры, акцентируя внимание на подтянутой форме ног. Знаменитость с удовольствием позировала перед фотографами.

Также на мероприятии присутствовала масса других именитых гостей. Среди гостей вечера были Зендая, Снуп Дог, Синди Бруна, Мик Джагер со своей возлюбленной Мелани, Серена Уильямс, Нина Добрев и многие другие.