Семечки подсолнуха представляют собой настоящую кладовую полезных микроэлементов, которые способны предотвратить тяжелые заболевания. Так, они снижают холестерин и позволяют сердечно-сосудистой системе оставаться в тонусе, рассказали эксперты.

При этом они вносят очень важное уточнение – полезными свойствами обладают исключительно сырые семена подсолнуха. При жарке подавляющее большинство необходимых организму веществ “испаряется”, а также образуется опасный бензопирин.

50 граммов сырых семечек способны полностью покрыть дневную норму витамина E. Также в них содержаться и другие витамины – C, B, A и D. Причем содержание последнего в семенах выше, чем в треске.

Кроме того, дубильные вещества и каротиноиды, которые содержит этот продукт, обеспечивают защиту организма от инфекционных заболеваний и паразитов.