Счета известного российского актера Павла Прилучного заблокировала налоговая служба. Такую информацию сообщают авторы Телеграм-канала SHOT. Счета звезды сериала «Мажор», открытые в трех банках и привязанные к его ИП, были заблокированы из-за просроченной декларации.

Экс-супруг Агаты Муцениеце во время не предоставил финансовую отчетность, возможно, из-за забывчивости, а может – по другим причинам. Теперь актеру предстоят не только судебные тяжбы с бывшей супругой, но и разбирательства с ФНС.

Прилучный сейчас судится со своей бывшей женой Агатой Муцениеце за опеку над детьми. После развода их общие дети, 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия, остались жить с матерью. Агата подала в суд на взыскание алиментов с супруга и выиграла дело.

По решению суда, Павел должен выплачивать бывшей супруге внушительные алименты на содержание детей. По всей вероятности, Прилучный решил добиться опеки над детьми и забрать их в свою семью, чтобы не платить алименты Муцениеце.

Сейчас Павел Прилучный состоит в браке с Зепюр Брутян. У пары есть общий ребенок – годовалый сын Микаэль.