ВС Украины сбили российский военно-транспортный вертолет Ми-8 в районе Донецка. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Официального подтверждения этой информации от российских военных ведомств пока нет.

«В районе Донецка у нас сегодня потеря, противник с помощью дрона сбил военно-транспортный вертолет Ми-8. Есть погибшие и раненые», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Подтверждение информации поступило и от владельца Telegram-канала Fighterbomber, специализирующегося на авиационной тематике.

«Про Ми-8 все так. К сожалению. Будем жить…», — написал эксперт.

Видео пожара и задымления на месте происшествия публикуются в местных пабликах. Однако пока не уточняется, что именно горит.

Официальные российские источники, в том числе Министерство обороны России, пока не прокомментировали потерю вертолета.