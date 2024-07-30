По информации авторов Телеграм-канала «Военный обозреватель», штурмовики ВС РФ смогли проникнуть в тыл украинской группировки, находящейся в Часовом Яре в ДНР. Российские военнослужащие снова использовали для прорыва вражеской обороны тоннель. Таким образом, наши бойцы создали серьезную брешь в обороне противника.

«Российские военным в очередной раз удалось сделать тоннель под украинскими позициями в городе Часов Яр и зайти в тыл противнику, обеспечив прорыв фронта», – сообщили авторы поста.

Подобный эффективный прием российские бойцы уже использовали ранее. Штурмовики ВС РФ прорыли тоннель во время взятия Авдеевки. Таким образом, продуманная тактика и мужество российских военнослужащих способствует планомерному продвижению и занятию более выгодных позиций ВС РФ в зоне проведения спецоперации.

Ранее сообщалось, что украинским командованием была произведена переброска в Часов Яр новые батальоны, состоящие из мобилизованных украинцев.