Боевики ВСУ разместили в одном из своих Telegram-каналов планы ночной операции у населенного пункта Работино в Запорожской области, что позволило разведке ВС РФ предотвратить атаку. О данном инциденте сообщили военные корреспонденты.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», украинские войска планировали сосредоточить силы севернее Работино для проведения ночной операции. Однако публикация планов в социальных сетях позволила разведчикам 42-й дивизии ВС РФ оперативно отреагировать.

«Разведчики прочитали о планах и “поставили лайк” как сумели», — отмечают военкоры.

В ответ на обнаружение планов ВСУ российские военные использовали беспилотники для нейтрализации угрозы.

Ранее поступила информация, что ВС РФ готовят наступательную операцию в Запорожской области, в том числе на Гуляйполе. В случае ее успеха, по мнению аналитиков, возможно значительное нарушение логистики ВСУ на южном и части западного фронтов, что может ослабить позиции украинских войск в этом регионе.