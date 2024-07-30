Поездка в Абхазию может стать настоящим испытанием для неподготовленных туристов, как это случилось с Жанной из Подмосковья. В прошлом году она отправилась в Абхазию на своем автомобиле и оказалась в крайне сложной ситуации на границе. Об этом она рассказала в интервью для «Сочи онлайн».

Жанна поделилась, что путешествие на авто было крайне утомительным из-за пробок на южных федеральных трассах, особенно вблизи абхазской границы. Пункт пропуска, пропускающий не более 1,5 тысяч машин в сутки, стал причиной долгого ожидания под палящим солнцем. Из-за жары и недостатка воды Жанна потеряла сознание и два дня приходила в себя уже в гостиничном номере, что существенно омрачило отдых.

На этот раз она выбрала другой способ добраться до Абхазии — поезд.

«Поездка была гораздо комфортнее благодаря кондиционированному воздуху в купе. Я действительно смогла насладиться путешествием», — говорит Жанна.

Согласно информации от АБН24, стоимость билетов на поезд варьируется от 5000 рублей за место в плацкарте до 17,700 рублей за место в СВ. Есть и более экономичный вариант — поездка на «Ласточке» из Сочи в Гагры за 1191 рубль, однако места на такие рейсы раскупаются очень быстро.