Российский турист остался недоволен сервисом в роскошном турецком отеле на Эгейском побережье, где провёл отпуск с девушкой, потратив около миллиона рублей. По его словам, персонал отеля демонстрировал неуважительное отношение к гостям, что существенно снизило качество отдыха.

Пребывание началось с неприятного инцидента, когда сотрудник отеля, убиравший номер, начал заигрывать с девушкой туриста, говоря ей неподобающие комплименты и приставая с запросами личной информации.

Также гость отметил, что персонал постоянно пытался навязать дополнительные платные услуги, в том числе услуги русскоговорящего ассистента, который активно стимулировал к дополнительным тратам.

Путешественник, увлекающийся гольфом, рассказал о неудобствах в обслуживании на поле для гольфа, где ему приходилось привлекать внимание водителя гольф-кара нестандартными методами, в то время как другие гости обслуживались с приоритетом. Отношение к нему и другим российским туристам заметно отличалось.

Более того, туристы столкнулись с высокими ценами на экскурсии и развлечения, плохой уборкой номеров и общей грязью в общественных местах, а анимация оставляла желать лучшего. Несмотря на высокую стоимость отдыха, качество предоставляемых услуг не соответствовало ожиданиям, заставляя гостей чувствовать себя недооцененными и обделенными вниманием.