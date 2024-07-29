Многие владельцы смартфонов и ноутбуков сталкиваются с проблемой вздутия аккумуляторов своих устройств. Эксперты сайта ferra.ru рассказали о причинах этого явления и дали советы, как поступать в такой ситуации.

Внутри аккумулятора расположены анод, катод и электролит. В процессе зарядки и разрядки ионы лития перемещаются между анодом и катодом. С течением времени ионы могут накапливаться на аноде, вызывая увеличение объема батареи.

Причины вздутия аккумулятора многочисленны. К ним относятся перезарядка устройства, когда его оставляют на зарядке на всю ночь, чрезмерный разряд до нуля, неисправности в системе управления батареей, физическое повреждение, экстремальные температуры и производственные дефекты.

Эксперты настоятельно рекомендуют в случае вздутия аккумулятора немедленно выключить устройство, отсоединить его от источника питания и прекратить использование. Поврежденный аккумулятор следует незамедлительно заменить, обратившись в сервисный центр. До замены устройство лучше хранить в хорошо проветриваемом месте, избегая воздействия солнечных лучей.

Для предотвращения подобных инцидентов важно избегать перезарядки и глубокого разряда аккумулятора, использовать только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, защищать устройство от ударов и падений, а также регулярно чистить контакты и следить за состоянием аккумулятора.

Соблюдение этих простых правил поможет продлить срок службы аккумуляторов и избежать неожиданных проблем с электроникой.