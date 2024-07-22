Согласно заявлению представителей Роспотребнадзора, рисков распространения смертельного вируса Чандипура в России нет. В пресс-службе ведомства отметили, что болезнь переносят москиты, которые не обитают в РФ. Эта информация важна на фоне сообщений о вспышке вируса в штате Гуджарат на западе Индии, где было зафиксировано около 50 случаев заражения.

В России для предотвращения возможного ввоза инфекционных заболеваний функционирует автоматизированная информационная система «Периметр» в пунктах пропуска через государственную границу. Эта система позволяет анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками болезни.

Симптомы заражения этим вирусом включают отек и диарею, которые проявлятся также при вирусном энцефалите. Такое сходство усложняет диагностику и борьбу с заболеванием. Вирус Чандипура малоизучен, и его распространение в Индии стало причиной беспокойства местных органов здравоохранения.

Вирус Чандипура вызывает особую тревогу из-за своей малоизученности и быстрого распространения в Индии. Заражение этим вирусом может привести к серьезным последствиям для здоровья, поэтому важно следить за его распространением и предпринимать все возможные меры для предотвращения завоза инфекции в другие страны.

Меры, предпринимаемые Роспотребнадзором, направлены на то, чтобы не допустить попадания вируса в Россию. Отсутствие комаров-переносчиков на территории страны значительно снижает риск возникновения эпидемии. Тем не менее, система «Периметр» продолжает мониторинг и анализ ситуации, чтобы оперативно реагировать на любые потенциальные угрозы.

Пока ситуация в России остается под контролем, и рисков распространения вируса Чандипура нет. Однако Роспотребнадзор продолжает следить за эпидемической обстановкой в мире и готов оперативно реагировать на любые изменения, чтобы обеспечить безопасность граждан.