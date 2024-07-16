Португальский футболист Криштиану Роналду возглавил антирейтинг участников Евро-2024, которые разбазарили больше всех голевых моментов. По этому показателю он занял первую позицию с результатом -3,5 xG.

Роналду сыграл в пяти матчах, не сумев забить ни одного гола. В его активе только одна результативная передача.

В десятку худших игроков, не сумевших реализовать выпавшие им шансы, попали также игрок сборной Бельгии Ромелу Лукаку (-2,3), французы Килиан Мбаппе (-2,0) и Антуан Гризманн (-1,7), испанец Ламин Ямаль (-1,5).

Напомним, Роналду расплакался после не забитого пенальти в четвертьфинале Евро. Также он не смог помочь своей команде и в полуфинале против Англии. Победу в турнире одержала сборная Испании, для которой это четвертый титул.