В случае удовлетворения инициативы Владимира Зеленского об отражении российских ракетных атак с территории Польши, входящей в блок НАТО, Москва будет расценивать данный факт, как объявление полномасштабной войны. Об этом в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

По его словам, Зеленский не способен осознать его желание разместить на территории Польши комплексы противовоздушной обороны Patriot, которые будут сбивать российские ракеты в небе над Львовской областью, нереально. В случае реализации данной инициативы Североатлантический альянс автоматически станет участником боевых действий.

«Но Зеленский не понимает, что это акт войны», – объяснил Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона.

Экс-разведчик ВС США подчеркнул, что любое уничтожение российской военной техники с территории стран-участниц блока НАТО будет означать втягивание альянса в полномасштабный конфликт с Российской Федерацией.